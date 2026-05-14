Suspenden Recolección de Basura en Estas Zonas de Puebla tras Clausura de Relleno Sanitario

El relleno sanitario de Chiltepeque ubicado en Puebla fue clausurado de manera parcial y temporal por personal de la Profepa; Derivado de estas acciones, Cuautlancingo y San Pedro Cholula anunciaron que no habrá servicio de recolección de basura hasta nuevo aviso.

De acuerdo a las autoridades, los lixiviados (líquidos contaminantes que se filtran a través de la basura) representan un riesgo para el agua y el suelo si no se manejan correctamente.

Debido a la temporada de lluvias anticipada, el relleno sanitario de Chiltepeque deberá realizar trabajos de reordenamiento operativo y adecuación técnica en distintas áreas conforme con la NOM-083-SEMARNAT-2003, para que esta amenaza no dañe la salud de las personas.

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Cuautlancingo suspende recolección de basura tras clausura del relleno sanitario de Chiltepeque

A raíz de la notificación, los gobiernos municipales de San Pedro Cholula y Cuautlancingo, anunciaron una pausa en su servicio de recolección de desechos, por lo que invitaron a sus habitantes a no sacar sus residuos a las calles y evitar focos de infección y montoneras de basura.

El Ayuntamiento de Cuautlancingo mencionó que actualmente no se cuenta con otro espacio para la disposición final de residuos sólidos, por lo que el servicio de recolección de basura en el municipio quedará suspendido hasta nuevo aviso.

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¿Pasará el camión de basura en Cholula? Autoridades responden ante clausura del relleno sanitario de Chiltepeque

Por su parte el Organismo Operador del Servicio de Limpia de San Pedro Cholula dio a conocer que la ruta de recolección de basura se reducirá, y a pesar de que sí pasarán los camiones recolectores, piden a la sociedad evitar sacar sus desechos puesto que estos residuos recolectados permanecerán en las unidades hasta que puedan tirarlos al relleno sanitario.

Las autoridades piden compresión de la ciudadanía y evitar sacar su basura para prevenir focos de contaminación, malos olores y desorden urbano durante al menos las próximas 72 horas hasta que culminen los trabajos en el relleno sanitario de Chiltepeque.

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Con información de N+

MCS