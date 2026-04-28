Se Incendió un Camión Recolector de Basura en el Periférico de Puebla

La madrugada de este martes 28 de abril de 2026 se reportó el incendio de un camión recolector de basura en el Periférico Ecológico de Puebla a la altura del municipio de Cuautlancingo.

La unidad se empezó a encender en llamas en la entrada de San Lorenzo Almecatla, junta auxiliar de la demarcación antes mencionada, por lo que el conductor tuvo que detener su marcha.

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Se incendia camión recolector de basura en el Periférico Ecológico de Puebla

La Dirección de Protección Civil de Cuautlancingo, en coordinación con el cuerpo de Bomberos, atendió el reporte de un incendio en un camión recolector de basura sobre el Periférico Ecológico, a la altura de la entrada a San Lorenzo Almecatla.

Al arribar al lugar, el conductor y su acompañante realizaban labores para sofocar el fuego, las cuales fueron reforzadas por el personal de emergencia, logrando controlar el incidente.

Cabe destacar que por este siniestro en dicho municipio de la zona conurbada de Puebla no se reportaron personas lesionadas.

Se incendia recicladora en Coronango, Puebla

El pasado 27 de abril se registró un fuerte incendio en una recicladora en un lote ubicado en la calle Chamizal y Prolongación Morelos, de San Francisco Ocotlán perteneciente al municipio de Coronango en Puebla.

De manera coordinada trabajaron elementos de Protección Civil Estatal y Municipal de Coronango y Cuautlancingo, así como también la Policía Estatal Bomberos, logrando la liquidación del incendio.

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Hasta el momento no han dado a conocer el daño total de las afectaciones causadas en esta recicladora, además de que no se reportaron personas lesionadas.

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Con información de N+

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