Revelan Cronología del Caso del Abandono de Cinco Cuerpos en el Recinto Ferial de Puebla en 2025

Autoridades judiciales dieron a conocer avances del caso de cinco cuerpos abandonados al interior de una camioneta en inmediaciones del Recinto Ferial de Puebla previo a su feria de 2025; A poco más de un año de uno de los hechos más imapctantes registrados en la capital poblana, se logró la vinculación a proceso de otros ocho presuntos implicados.

Cronología: Abandonan cinco cuerpos sin vida en Recinto Ferial de Puebla previo a su feria de 2025

Los hechos se remontan al abril de 2025, cuando cinco hombres fueron privados de la libertad, posteriormente, los llevaron a un inmueble ubicado en la colonia Infonavit Amalucan donde fueron sometidos y atados, para finalmente ser privados de la vida.

El día 11 del mes mencionado, los cinco cuerpos fueron abandonados en la batea de una camioneta en inmediaciones del Recinto Ferial en la zona de Los Fuertes, sobre la Avenida Ejército de Oriente; Donde también fue localizada una cartulina con un mensaje alusivo a un grupo delictivo.

Cinco Muertos Fueron Abandonados en Los Fuertes de Puebla

Este hecho cobró visibilidad pues faltaban pocos días para el arranque de la Feria de Puebla 2025, por lo que generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y del ejército mexicano.

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Suman nueve personas vinculadas a proceso por multihomicidio ocurrido días previos a la Feria de Puebla 2025

En el lugar, la zona fue acordonada mientras peritos y agentes realizaron las diligencias correspondientes. Luego de un año, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública lograron la detención de nueve personas en posesión de armas de fuego, cartuchos útiles, droga y dinero en efectivo.

Este 13 de abril de 2026, como resultado de la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Alejandro "N", Miguel Ángel "N", Adonay Alejandro "N", Israel "N", Irving de Jesús "N" Yaneth Alejandra "N", Juan Manuel "N" y José Alfredo "N", alias “El Willy”, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; Cabe destacar que Axel Daniel “N”, de 30 años de edad, ya había sido vinculando a proceso en días anteriores.

Hoy, con esta resolución, suman nueve personas procesadas por este caso, quienes permanecerán bajo prisión preventiva, mientras avanzan las investigaciones.

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Con información de N+

MCS