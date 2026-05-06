Primer Simulacro Nacional 2026 en Puebla: Así Responden los Poblanos a una Emergencia Hipotética

Como parte de las acciones para fortalecer la cultura de la prevención y la capacidad de reacción de la población ante una emergencia, se llevó acabo el Primer Simulacro Nacional 2026 este 6 de mayo a las 11:00 horas; Puebla es uno de los estados que participó en este ejercicio.

En esta ocasión la hipótesis fue de un sismo de 8.2 en las costas de Guerrero a 55 kilómetros de Acapulco por lo que en el estado de Puebla se tuvo una simulación de intensidad severa en la mixteca y leve en los valles y zona norte.

¿Qué Hacer durante el Simulacro Nacional de Sismo 2026? Aquí te lo Decimos

Los teléfonos celulares recibieron una alerta con el mensaje: “Esto es un simulacro” en punto de las 11:00 de la mañana y dio inicio a esta actividad para fomentar las respuestas ante un temblor.

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Puebla se suma al Primer Simulacro Nacional 2026 hoy 6 de mayo

Diferentes instituciones participaron en este ejercicio por lo que fueron evacuadas cientos de personas en donde se les dio a conocer las rutas de emergencias, los puntos de encuentro y qué hacer durante estos siniestros. Además, se contó el tiempo para ser conscientes y tratar de que todo se lleve con calma y lo más rápido posible.

Trabajadores, alumnos, derechohabientes y más personas participaron en el simulacro este 2026, sin empujones ni gritos, llevaron acabo este ejercicio de acuerdo a las recomendaciones.

Para el ejercicio nacional, se recomendó:

Conocer las rutas de evacuación y zonas de seguridad.

Designar un punto de reunión con familiares o compañeros de trabajo.

Contar con un botiquín básico y documentos importantes a la mano.

Seguir únicamente las indicaciones de las autoridades y personal designado.

Elementos de Protección Civil llevaron acabo los protocolos correspondientes, durante estas revisiones, no detectaron algún incidente mayor por lo que la participación de las y los poblanos, hasta el momento, se reporta con éxito.

Especialista habla sobre los simulacros en México

Los simulacros ante sismos han mejorado los protocolos de actuación de la sociedad así como las autoridades, pero todavía no hay cultura total de prevención en México.

El investigador en ingeniería civil, Ismael Hernández sugirió que los simulacros deberían ser espontáneos. Además como individuo y familia se debe implementar un protocolo de acción ante los movimientos telúricos.

Lo siguiente es identificar puntos de reunión, seguir las recomendaciones de Protección Civil y no difundir falsa información.

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Con información de N+

MCS