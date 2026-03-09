Reconoce Sociedad Científica de la India a Investigador de Libres, Puebla

Daniel Alejandro García López, docente del Instituto Tecnológico Superior del municipio poblano de Libres fue reconocido por la Sociedad para la Innovación de Microbiología en la India.

El investigador poblano fue nombrado Miembro Honorario de dicha organización gracias a sus aportaciones realizadas desde su institución en el área aplicada a la agricultura.

Durante estos primeros días del mes de marzo se dio a conocer que Daniel Alejandro García López, investigador del Instituto Tecnológico Superior de Libres, Puebla, fue nombrado miembro honorario de la Sociedad para la Innovación de Microbiología en la India.

El docente agradeció por este reconocimiento, ya que dijo que servirá de puente para llevar a estudiantes del TECNM Libres a prepararse mejor a otras partes del mundo.

Nos permite una colaboración a un nivel global con personas de diferentes latitudes para compartir conocimientos y hacer estancias y llevar a estudiantes a otros lugares.

A través de la carrera de Innovación Agrícola Sustentable, García López busca mejorar productos del campo que garanticen el aprovechamiento en el campo.

Aportaciones de investigador del Instituto Tecnológico Superior de Libres, Puebla, a la agricultura

Actualmente el profesor trabaja en el uso de microorganismos o bacterias que reemplacen el uso de fertilizantes químicos para fomentar el desarrollo regional; también líneas de investigación aprovechando residuos agrícolas para convertirlos mediante compostaje en enmiendas para mejorar el suelo.

Este proyecto es muy importante porque lo estamos aplicando en escuelas de la región donde los residuos que salen de cafeterías se puedan convertir en abonos para el campo.

Añadió que en el TECNM Libres estudia maíces nativos salvando todo lo que es la diversidad genética de variedades criollas.

