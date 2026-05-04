Recuperan Tres Tractocamiones Presuntamente Robados durante Cateo en la Ciudad de Puebla

La mañana de este lunes 4 de mayo de 2026 fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno realizaron un cateo como parte de la estrategia “Cero Robos” en un inmueble del municipio de Puebla.

Derivado de esta diligencia en un predio de la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras, se lograron recuperar tres tractocamiones presuntamente robados y casi 300 llantas.

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Recuperan tres tractocamiones robados en San Jerónimo Caleras, Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, con apoyo de fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno recuperaron tres tractocamiones, dos semiremolques, tres dollys y 296 llantas nuevas para tráiler en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras, en el municipio de Puebla.

La movilización fue parte de la estrategia “Cero Robos”, la cual busca combatir el robo a transporte de carga. En la intervención participaron Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.

El cateo fue realizado por elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Foto: Guardia Nacional

Cateo se realizó tras reporte de robo de un tractocamión en Puebla

Derivado del reporte de robo de un tractocamión, acoplado a un semirremolque cargado con 296 llantas nuevas para tráiler, la Guardia Nacional desarrolló trabajos de inteligencia que permitieron ubicar un inmueble donde presumiblemente se resguardaban la unidad y la mercancía.

Tras la obtención de la orden de cateo por parte de la autoridad judicial, se ejecutó el operativo correspondiente, logrando asegurar tres tractocamiones, ⁠dos semiremolques cajas secas, ⁠tres dollys y ⁠296 llantas nuevas para tráiler.

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Los vehículos, la mercancía y el inmueble quedaron a disposición de la autoridad ministerial competente, a fin de continuar con las investigaciones correspondientes.

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Con información de Cristóbal Lobato

GMAZ