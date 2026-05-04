Aprueban Reforma en Puebla para Combatir el Delito de Invasión y Despojo de Propiedad

El Congreso del Estado de Puebla aprobó una reforma al Código Penal para combatir el delito de despojo y frenar la operación de redes.

Con esta modificación, las personas quienes invadan, ocupen o se apropien ilegalmente de inmuebles podrán enfrentar penas de hasta 20 años de prisión, especialmente cuando se trate de grupos organizados o cuando exista fines de lucro.

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Grupos invasores operan en Puebla para robar inmuebles

Se establece que tendrá sanciones base de entre 6 y 12 años de cárcel, sin embargo, las penas se agravan cuando:

Utilizan documentos falsos o juicios simulados

Afecta a personas en situación vulnerable

Participan servidores públicos o redes organizadas

En estos casos, las condenas podrían alcanzar hasta dos décadas de prisión.

Legisladores advirtieron que en Puebla operan grupos que, mediante fraudes, amenazas y vacíos legales, se apropian de viviendas y terrenos, afectando principalmente a familias.

Legisladores invitan a denunciar delitos de invasión y despojo en Puebla

Al respecto la Diputada local, Modesta Delgado, explicó que hay gente que cuando detecta áreas comunes desprotegidas que no están habitadas o están llenas de maleza, tramitan las escrituras a su nombre.

Por ello, aseguraron que esta reforma busca cerrar el paso a estas prácticas y proteger el patrimonio de los ciudadanos.

Llamaron a la población a denunciar cualquier intento de despojo y a verificar la legalidad de sus documentos para evitar ser víctimas de este delito.

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Con información de N+

JAPR