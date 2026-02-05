Rescatan a Dos Personas en Parque Nacional La Malinche, en Límites entre Puebla y Tlaxcala

Este jueves 5 de febrero de 2026 se dio a conocer el rescate de dos personas, un hombre y una mujer, en el Parque Nacional La Malinche, en los límites entre los estados de Puebla y Tlaxcala.

El operativo de búsqueda fue llevado a cabo en la zona limítrofe entre estas dos entidades por autoridades poblanas, tlaxcaltecas y federales, llevando con éxito la localización de los individuos.

Rescatan a dos personas en el Parque Nacional La Malinche

En una acción coordinada, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala y personal del Parque Nacional La Malinche rescataron a dos personas que se encontraban extraviadas.

Tras tomar conocimiento sobre esta situación, la Policía Estatal Forestal poblana, la Policía Estatal de Montaña tlaxcalteca y autoridades federales, llevaron a cabo una planeación estratégica que permitió delimitar zonas de búsqueda y establecer rutas de evacuación.

Resultado de las acciones especializadas, se logró la localización, descenso y resguardo de un hombre y una mujer, quienes posteriormente recibieron atención preventiva y fueron trasladados a un punto seguro para reunirse con sus familiares.

Rescatan a 10 alpinistas en el Volcán Citlaltépetl a la altura de Tlachichuca, Puebla

El pasado 15 de diciembre se dio a conocer el rescate de diez alpinistas originarios del estado de San Luis Potosí que se encontraban en inmediaciones del Volcán Citlaltépetl, a la altura del municipio poblano de Tlachichuca.

Ante la presunción inicial de personas extraviadas en una zona de difícil acceso, el personal de Protección Civil del Estado, realizó las labores de localización y ascenso con el apoyo de elementos de Seguridad Pública, guías y alpinistas voluntarios.

Derivado de las acciones conjuntas, se logró la localización de diez alpinistas, de los cuáles dos requirieron atención médica, sin embargo, se encontraban fuera de peligro.

