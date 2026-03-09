Localizan Restos de Dos Personas Sin Vida dentro de Bolsas en San Pablo Xochimehuacan, Puebla

Un bulto envuelto con plástico fue abandonado en un camino de terracería cercano a la Telesecundaria Adolfo López Mateos de la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, en Puebla capital.

El paquete con presuntos restos humanos fue localizado en la Segunda Calle Gasoducto Norte, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) resguardó y acordonó la zona para examinar las bolsas de plástico.

Noticia relacionada: Abandonan Seis Cuerpos Sin Vida Maniatados en Huehuetlán El Grande de Puebla

Confirman hallazgo de restos humanos embolsados en San Pablo Xochimehuacan

Vecinos de la zona reportaron a las autoridades restos humanos humanos visibles en el camino de terracería, que correspondían a una extremidad inferior, así como calzado.

En el lugar, hay presencia de agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para realizar las diligencias correspondientes. Trasciende que los restos localizados podrían corresponder a los cuerpos de dos personas que hasta el momento, no han sido identificadas.

Investigan identidad de cuerpos abandonados sin vida en junta auxiliar de Puebla

Antes de las 7:00 am. de este lunes 9 de marzo hallaron restos humanos embolsados. Policías municipales acudieron como primeros respondientes en Segunda Calle de Gasoducto Norte y Zapata en la colonia Nueva 13 de Abril.

El reporte informó que se trató de dos cuerpos embolsados que fueron reportados a la dirección de emergencias y respuesta inmediata. Minutos después arribaron en la patrulla 463 y Policía Estatal en unidad 2176.

Reportan Hallazgo de Restos Humanos en San Pablo Xochimehuacan, Puebla

Dentro de bolsas color negro se encontraron los restos humanos. En el sitio, por lo menos cuatro patrullas formaron un perímetro para resguardar los indicios que fueron hallados casi frente a un domicilio y atrás de una zona escolar, en la secundaria federal Adolfo López Mateos.

A pesar de la inspección ocular de las autoridades no se pudo determinar el género de las víctimas, identificar características físicas o señas particulares. La Fiscalía General del Estado (FGE) acudió para realizar las diligencias correspondientes del levantamiento de cadáveres.

Historias recomendadas:

Con información de Maribel Espinoza

JAPR