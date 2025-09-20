Roban Objetos Eucarísticos y Provocan Destrozos al Interior de una Iglesia en Puebla

La madrugada de este sábado 20 de septiembre de 2025, el templo católico de la junta auxiliar de San Diego Cuachayotla en el municipio de San Pedro Cholula fue blanco de la delincuencia ya que ingresaron sujetos para robar objetos de valor y de paso romper una pared.

Los vecinos de la comunidad difundieron un vídeo en el que se aprecian destrozos que causaron los ladrones en el sitio ubicado en la intersección de las calles Coatepec e Iglesias, por lo que solicitaron apoyo a la Policía Municipal.

SSC de San Pedro Cholula frustra robo en iglesia de San Diego Cuachayotla

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de San Pedro Cholula atendieron el llamado de emergencia logrando identificar a uno de los presuntos ladrones y frustrando el robo en la iglesia de la junta auxiliar de San Diego Cuachayotla.

En un comunicado realizado por la dependencia, se informó sobre la detención de un hombre en posesión de utensilios eucarísticos, además de haber sido acusado de ocasionar daños al inmueble.

El presunto ladrón fue trasladado a las instalaciones de la SSC de San Pedro Cholula para la puesta a disposición ante el Ministerio Público, a fin de determinar su situación legal por los delitos de robo al interior de inmueble religioso, allanamiento y daños a propiedad ajena.

Roban objetos valuados en 30 mil pesos en capilla de San Francisco Totimehuacan, Puebla

El robo a iglesias y capillas no es algo ajeno a la entidad poblana. El pasado 8 de abril, la Capilla del Señor de la Misericordia ubicada en San Francisco Totimehuacan, al sur de la ciudad de Puebla, fue saqueada por delincuentes.

Robo en Iglesia del Señor de la Misericordia en Totimehuacan

Los ladrones robaron una bocina y otros objetos valuados en 30 mil pesos. De acuerdo con los primeros reportes, el encargado se dio cuenta de los faltantes un día después alrededor de las 22:30 horas y solicitó el apoyo de una patrulla, pero no lograron dar con ellos.

