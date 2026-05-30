Localizan un Cuerpo con Signos de Violencia en el Boulevard Norte de la Ciudad de Puebla

La persona encontrada a la altura de la colonia Cleotilde Torres tenía lesiones en el rostro, pero ya no contaba con signos vitales.

Un hombre perdió la vida después de recibir tres impactos de bala.Foto: Archivo N+

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En el Boulevard Norte de Puebla, localizan un cuerpo con huellas de violencia. La víctima, un hombre en situación de calle, fue encontrada sin signos vitales. Información en desarrollo.

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