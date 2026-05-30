Localizan un Cuerpo con Signos de Violencia en el Boulevard Norte de la Ciudad de Puebla

La noche de este viernes 29 de mayo de 2026 fue localizada una persona sin vida con evidentes huellas de violencia en el Boulevard Norte y la calle 23 Norte en la capital poblana.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo hallado en la colonia Cleotilde Torres se trataría de un hombre en situación de calle, mismo del que se desconoce la manera en la que fue privado de la vida.

Investigan posible homicidio en Colonia Cleotilde Torres de Puebla

Al lugar de los hechos se movilizaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla para acordonar la zona e iniciar con las diligencias correspondientes.

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Autoridades mantienen presencia operativa en inmediaciones de la colonia Cleotilde Torres, derivado de un hecho reportado en la zona. pic.twitter.com/cNKjj1mikT — SSC Puebla (@SSC_Pue) May 30, 2026

En un inicio las autoridades recibieron reportes ciudadanos de un hombre que habría sido lesionado y abandonado en la vía pública, pero las autoridades confirmaron que la persona ya había fallecido.

Muere hombre en vía pública por posible agresión directa en Puebla

Paramédicos intentaron auxiliar a un hombre cuya identidad aún se desconoce, pero tenía heridas visibles en el rostro y ya no contaba con signos vitales.

Las diligencias continúan para realizar el levantamiento de cadáver, mientras se investiga la causa de la muerte.

Con información de N+

JAPR / GMAZ