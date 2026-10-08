Seguridad

Detienen a Dos Sujetos por Presunta Posesión Ilegal de Arma de Fuego en Puebla

Miguel 'N' fue arrestado en el municipio de Huaquechula con una pistola, mientras que Edgar 'N' fue asegurado en Huauchinango con un revólver

Detenidos Miguel N Edgar N Posesión Ilegal Arma de Fuego Huaquechula Huauchinango PueblaLos arrestados tenían en su posesión una pistola y un revólver respectivamente. Foto: X @SSPGobPue

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La SSP de Puebla detiene a dos hombres por portar armas sin licencia en Huaquechula y Huauchinango. Descubre cómo se refuerza la seguridad en la región.

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