Detienen a Dos Sujetos por Presunta Posesión Ilegal de Arma de Fuego en Puebla

En distintos puntos de la entidad, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla detuvo a dos hombres por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego sin licencia.

La primera intervención se registró en Huaquechula, donde elementos de la Policía Estatal detuvieron a Miguel ‘N’, de 19 años, quien se encontraba en posesión de una pistola abastecida con tres cartuchos útiles.

En una segunda acción, realizada en el municipio de Huauchinango, las fuerzas estatales capturaron a Edgar ‘N’, de 38 años de edad, quien portaba de manera ilegal un revólver y cuatro municiones.

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Conforme a protocolo, las personas detenidas y los indicios asegurados en estas dos demarcaciones quedaron a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.

Por último, la SSP Puebla refrendó su compromiso para reforzar los recorridos de vigilancia en los 217 municipios de la entidad, a fin de mantener entornos de paz y tranquilidad.

Con información de Héctor Rangel

GMAZ