Seguridad

Detienen a Sujeto con Arma de Fuego sin Licencia en Carretera Tlaxcala-Apizaco

Juan 'N' fue arrestado por policías estatales al no poder acreditar que contaba con el permiso correspondiente para portar el artefacto

Sentenciado Juan N Portación Ilegal Arma de Fuego sin Licencia Carretera Tlaxcala ApizacoJuan 'N' fue sentenciado a más de dos años de prisión. Foto: X @FGR_Tlax

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Condenan a Juan 'N' a prisión por portar arma sin permiso en Tlaxcala. Conoce los detalles del caso y la sentencia impuesta por la FGR.

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