Detienen a Sujeto con Arma de Fuego sin Licencia en Carretera Tlaxcala-Apizaco

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que en Tlaxcala obtuvo de un juez sentencia de dos años cuatro meses 24 días de prisión contra Juan ‘N’, al acreditar plenamente su participación penal en el delito de portación de arma de fuego sin licencia.

Una vez expuestos elementos de prueba contundentes, la Fiscalía Federal en la entidad obtuvo la referida sentencia condenatoria, así como la imposición de una multa de 80 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).

Al realizar recorridos de seguridad sobre la carretera Tlaxcala-Apizaco, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron un reporte ciudadano, en el que les informaron la presencia de una persona armada que viajaba a bordo de un vehículo, por lo que los policías se acercaron a hacer una revisión.

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Al momento de la detención, las autoridades aseguraron un arma de fuego, de la que Juan ‘N’ no contaba con autorización para portarla, por lo que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federal, quien integró la investigación correspondiente y obtuvo la sentencia condenatoria en su contra.

En otro caso, como resultado de la presentación de sólidos medios de prueba durante la celebración de un procedimiento abreviado, la FGR en Puebla logró que un juez sentenciara a Antonio ‘N’, Juan ‘N’ y Máximo ‘N’, a cuatro años de prisión, por participar en la comisión del delito de posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla pusieron a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en la entidad a los detenidos durante la ejecución de una orden de cateo en un inmueble ubicado en la localidad de Francisco I. Madero, en el municipio de Huehuetla.

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Durante la diligencia, las autoridades estatales aseguraron un arma de fuego tipo fusil y dos cartuchos del mismo calibre, indicios que fueron integrados a la investigación iniciada por el agente del Ministerio Público de la Federación.

El juez de la Causa valoró las pruebas presentadas por la Fiscalía Federal, en contra de los tres imputados y en audiencia de procedimiento abreviado, impuso la pena referida, la cual contempla el pago de una multa equivalente a 52 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalente a seis mil 100 pesos a cada sentenciado.

Con información de N+

GMAZ