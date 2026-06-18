Sujeto Trató de Asesinar a Machetazos a una Persona en Ayotoxco de Guerrero, Puebla

Este miércoles 17 de junio de 2016 se dio a conocer la sentencia contra Simón Arturo “N” por tentativa de homicidio ocurrida en el municipio poblano de Ayotoxco de Guerrero.

De acuerdo con las autoridades, la víctima fue agredida con un machete por el hoy sentenciado en la demarcación antes mencionada, quien le provocó lesiones de gravedad que pusieron en peligro su vida.

Simón Arturo “N” intentó matar con un machete a una persona en Ayotoxco de Guerrero, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo sentencia condenatoria de 15 años y 10 meses de prisión contra Simón Arturo “N”, responsable del delito de homicidio calificado en grado de tentativa en el municipio de Ayotoxco de Guerrero.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 19 de septiembre de 2022, cuando el ahora sentenciado atacó a la víctima con un machete, provocándole lesiones de gravedad. La intervención oportuna y la atención médica recibida permitieron que la persona afectada sobreviviera a la agresión.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo sentencia condenatoria de 15 años y 10 meses de prisión contra Simón Arturo N., responsable del delito de homicidio calificado en grado de tentativa en el municipio de Ayotoxco de Guerrero. #FiscalíaInforma… pic.twitter.com/WdLw29IWai — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) June 18, 2026

Sentencian a Simón Arturo “N” por tentativa de homicidio en Ayotoxco de Guerrero, Puebla

Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó pruebas testimoniales, periciales y demás elementos que acreditaron la responsabilidad penal de Simón Arturo “N” en los hechos. Con base en dichas pruebas, la autoridad judicial emitió sentencia condenatoria.

La resolución fue impugnada por la defensa; sin embargo, el Tribunal de Alzada confirmó íntegramente la sentencia, por lo que la condena quedó firme y ejecutoriada.

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Además de la pena privativa de la libertad, el sentenciado fue condenado al pago de la reparación del daño moral por 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), así como a la reparación del daño material, cuyo monto será determinado durante la etapa de ejecución. También fueron suspendidos sus derechos políticos y civiles por el tiempo que dure la sanción impuesta.

Con información de N+

GMAZ