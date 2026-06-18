Sujeto Trató de Asesinar a Machetazos a una Persona en Ayotoxco de Guerrero, Puebla

La víctima fue agredida con un arma blanca por Simón Arturo "N", quien le provocó lesiones de gravedad que pusieron en riesgo su vida.

Sentenciado Simón Arturo N Tentativa Homicidio Machete Ayotoxco de Guerrero PueblaFoto: Archivo N+

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Simón Arturo 'N' sentenciado a 15 años por ataque con machete en Puebla. La intervención médica salvó a la víctima. Infórmate sobre el juicio y la condena.

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