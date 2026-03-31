Así se Vivirá la Semana Santa 2026 en Acatzingo, Puebla; ¿Qué Actividades se Realizarán?

La Semana Santa 2026 ya comenzó y en distintas demarcaciones poblanas ya se tienen listas las actividades que se realizarán, tal es el caso del Barrio Jesús de Alonso en el municipio de Acatzingo.

En N+ Puebla te damos todos los detalles acerca de cómo se celebrará la Semana Mayor en dicho municipio poblano, además de las actividades religiosas que se tienen programadas.

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Semana Santa 2026 en Acatzingo, Puebla: Actividades, fechas y horarios

Se tienen programadas actividades religiosas importantes a realizarse durante la Semana Santa 2026 en el Barrio Jesús de Alonso del municipio poblano de Acatzingo, aprovechando que la imagen característica de esta demarcación fue restaurada este año:

Las actividades iniciarán el jueves 2 de abril a las 15:00 horas con la representación de la Aprehensión de Jesús. Terminando dicha puesta en escena se iniciará con la tradicional procesión, donde la imagen de Padre Jesús será llevada hasta el templo donde se realizará la Santa Misa a las 17:00 horas.

El viernes 3 de abril en el primer cuadro de la ciudad de Acatzingo serán colocadas diferentes alfombras con distintos diseños, cada una representando las 14 estaciones del viacrucis, mismas que se realizan desde el año 1966.

El domingo 5 de abril se tiene programada una peregrinación desde el Convento hasta el Barrio Jesús de Alonso a las 10:00 horas y otra Santa Misa en el templo de la demarcación a las 17:00 horas.

Procesión del Viernes Santo 2026 en Puebla: Fecha, Hora y Sede

La Trigésima Cuarta Procesión de Viernes Santo en Puebla se realizará el próximo 3 de abril a las 12:00 horas en el atrio de la Basílica Catedral Metropolitana ubicada en el Centro Histórico de Puebla.

Así Se Vivió la Procesión de Viernes Santo 2025 en Puebla

De acuerdo con los organizadores, ya se realizaron las primeras reuniones para la organización y logística para este evento, en el que se espera la participación de aproximadamente 180 mil personas, número que se logró el año pasado.

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Con información de N+

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