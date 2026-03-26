Presentan la Feria de Acatlán de Osorio, Puebla 2026 ¿Qué Artistas Invitados Llegarán?

La Semana Santa 2026 está por iniciar, y para algunos municipios de Puebla, como Acatlán de Osorio, se aprovechan estos días para celebrar sus respectivas ferias, llenas de cultura, fe y espectáculos.

En N+ Puebla te decimos todo lo que debes saber de esta magna celebración a llevarse a cabo en dicha demarcación de la mixteca poblana, las fechas exactas en que se realizará y los artistas invitados que se presentarán.

Noticia Relacionada: Ya Hay Fecha para el Festival de la Cemita 2026 en Puebla ¿Cuándo y Dónde Será?

Feria de Acatlán de Osorio 2026 en Puebla: Fechas, actividades y artistas invitados

Las actividades de la Feria de Acatlán de Osorio 2026 arrancan el próximo 29 de marzo con el Certamen Señorita Acatlán y posteriormente el show cómico de la Señora Católica en la Plaza Hidalgo.

El 30 de marzo los niños podrán disfrutar del Show Guerreras Kpop, mientras que el 31 de marzo habrá un espectáculo de Lucha Libre AAA y un concierto a cargo del Grupo Virus.

El 1 de abril se presentarán Los Terrícolas y posteriormente La Sonora Santanera. Para el 2 de abril será el turno de Los Daddys de Chinantla, Cumbia Nova y Sonido Magia.

El 3 de abril será un día importante, ya que se realizará un Jaripeo de Lujo, además de las presentaciones de Colmillo Norteño y Alameños de la Sierra, mientras que el 4 de abril darán concierto Hijos de Barrón, Alta Firma, Los de la Palma y Nueva Élite.

Para el cierre de la Feria, el 5 de abril se esperan las presentaciones de la Banda Tierra Sagrada y la Banda Poderosa San Juan.

Feria de la Gordita 2026 en Parroquia de La Resurrección, Puebla; Darán Memelas Gratis

Carnaval de Acatlán de Osorio 2026 en Puebla: Actividades culturales

El mismo 29 de marzo dará inicio el Carnaval de Acatlán de Osorio, Puebla 2026, que no es más que la agrupación de las actividades culturales que se realizarán de manera paralela la feria.

Entre las presentaciones esperadas está la tradicional Danza de los Tecuanes, el día de la apertura, la Exposición Artística de Artesanos el 2 de abril y un día después el Concurso Gastronómico de la Torta de Camarón.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ