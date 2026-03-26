Puebla Será Sede del Mundial de Tiro con Arco ¿Dónde y Cuándo se Realizarán las Competencias?

La mañana de este jueves 26 de marzo las autoridades dieron más detalles de la Copa Mundial de Tiro con Arco 2026, misma que se llevará a cabo en la entidad poblana.

En N+ Puebla te decimos qué recinto de la capital del estado fue elegido para el desarrollo de esta justa deportiva y las fechas programadas para la realización de ésta.

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Copa Mundial de Tiro con Arco 2026 en Puebla: Sede y fechas

Puebla será sede del Mundial de Tiro con Arco, que se llevará a cabo del 7 al 15 de abril, con la participación de atletas de diversos países y la asistencia de visitantes nacionales e internacionales. Este encuentro coloca a la entidad en la agenda deportiva global y contribuye al fortalecimiento de la actividad turística y económica.

Como parte de la logística, el organismo de Convenciones y Parques informa que algunas áreas del Parque del Arte permanecerán cerradas del 23 de marzo al 15 de abril, debido a su adecuación para el montaje, desarrollo y desmontaje de las competencias.

Copa del Mundo Tiro con Arco se Realizará en Puebla

Entre los espacios contemplados se encuentran la pista de tartán, la cancha de fútbol, la pista de trote, así como áreas verdes aledañas, el domo destinado a zona de exposición y zonas cercanas al restaurante para la instalación del comedor de deportistas.

La directora ejecutiva de Convenciones y Parques, Michelle Talavera, destacó la relevancia de este tipo de encuentros para consolidar al estado como sede de eventos de talla internacional. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a comprender las medidas implementadas y sumarse al impulso del deporte.

Puebla albergará partidos de selecciones nacionales antes del Mundial de Futbol 2026

La selección de Perú jugará el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc un partido amistoso con su similar de España, rankeada como número uno por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), así lo anunció el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

Cabe recordar que el Estadio Cuauhtémoc el próximo 22 de mayo, también será casa de la Selección Mexicana para enfrentar al combinado de Ghana, lo anterior como parte del cierre de la preparación rumbo al Mundial de 2026.

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Con información de N+

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