España vs Perú se Jugará en Estadio Cuauhtémoc: 'Puebla Ya Está en la Copa del Mundo 2026'
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Puebla albergará el mejor partido amistoso previo al Mundial 2026 con la selección de España, vigente campeón del torneo de selecciones en Europa.
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La selección de Perú jugará el próximo 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc un partido amistoso ante su similar de España, rankeada como número uno por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA); así lo anunció el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.
Este jueves 26 de marzo se afirmó que la entidad albergará el mejor juego amistoso internacional previo al Mundial 2026. La selección de España, vigente monarca del Torneo de Selecciones en Europa, pisará la cancha del Estadio del Club Puebla para jugar contra Perú.
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El mandatario estatal recordó que Puebla será protagonista de lo que denominaron “Tierra de Campeones, la Prueba Final”, en el estadio poblano dos veces mundialista.
Con estas acciones, Puebla ya está en la Copa del Mundo 2026 y se consolida como sede de eventos deportivos de relevancia internacional, aseguró el Gobierno Estatal.
Cabe recordar que el Estadio Cuauhtémoc el próximo 22 de mayo, también será casa de la Selección Mexicana para enfrentar al combinado de Ghana, lo anterior como parte del cierre de la preparación rumbo al Mundial de 2026.
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Con información de N+
JAPR