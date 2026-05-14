Cuatro Sujetos Exigían 100 Pesos Diarios a Chofer de Microbús en la Ciudad de Puebla

Este jueves 14 de mayo de 2026 se dio a conocer que ya fueron sentenciados cuatro sujetos por los delitos de extorsión y robo contra un conductor de transporte público en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las autoridades, los hombres le pedían al chofer de la Ruta 45 A la cantidad de 100 pesos diarios, además de robarle en dos ocasiones el dinero de la cuenta del día.

Noticia relacionada: VIDEO: Conductor de Tráiler Acusa a Policías Municipales de Intento de Extorsión en la México-Puebla

Cuatro extorsionadores exigían 100 pesos diarios a conductor de Ruta 45 A en Puebla

Los hechos ocurrieron el 11 de octubre de 2022, cuando la víctima conducía una unidad de la Ruta 45 A y fue interceptada por los responsables, quienes además de despojarlo de dinero, lo amenazaron para obligarlo a entregar diariamente 100 pesos.

Posteriormente, el 8 de noviembre de ese mismo año, nuevamente le robaron la cuenta por mil 600 pesos. Los hechos se registraron en inmediaciones del Bulevar Las Torres y Bulevar Carmelitas, en la ciudad de Puebla.

Sentencian a cuatro sujetos por extorsión y robo en Puebla capital

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que la autoridad judicial condenó a José de Jesús “N”, José Mauricio “N”, Brandon “N” y Luis “N”, responsables de los delitos de extorsión y robo agravado cometidos en agravio de un operador del transporte público.

Las investigaciones ministeriales permitieron identificar a los responsables luego de que fueran detenidos por un hecho diverso el 23 de noviembre de 2022. El 21 de diciembre de 2023 se formuló imputación en su contra y dos días después fueron vinculados a proceso.

Revelan que "El Jardinero" Extorsionaba a Transportistas en Puebla y Tlaxcala

El pasado 12 de mayo se les impuso por el delito de extorsión una pena de un año y ocho meses de prisión y multa de 8 mil 18 pesos; mientras que por robo agravado recibieron un año y tres meses de prisión y multa de 12 mil 27 pesos. Asimismo, se realizó el pago de 25 mil pesos por concepto de reparación del daño a favor de la víctima.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ