¿En Qué Municipios de Puebla Suspenderán Clases por Lluvias este 10 y 11 de Octubre?

Las clases presenciales de casi seis mil escuelas de 64 municipios en las sierras Norte y Nororiental de Puebla continuarán suspendidas los días 10 y 11 de octubre, manteniéndose las actividades a distancia debido a las torrenciales lluvias que están pronosticadas para estas fechas.

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla SEP (SEP) dio a conocer esta decisión, mientras que también aseguró que se reanudan las clases en casi dos mil escuelas de 19 municipios de la Sierra Negra.

Noticia relacionada: Suspenden Clases en Más de 5 Mil Escuelas de Puebla por Lluvias de Tormenta Tropical “Jerry”

Lista de municipios de las sierras Norte y Nororiental donde la SEP suspende clases por lluvias

La SEP Puebla informa que los días 10 y 11 de octubre, las actividades académicas se mantendrán a distancia en las cinco mil 875 escuelas de 64 municipios pertenecientes a las sierras Norte y Nororiental, esto debido a la presencia de un frente frío y dos disturbios que provocan lluvias intensas, de acuerdo con la recomendación emitida por la Coordinación de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres.

Los municipios son: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Chiconcuautla, Chignahuapan, Coatepec, Cuautempan, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Honey, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla, Zongozotla.

Sierra Nororiental: Acateno, Atempan, Atlequizayan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Chignautla, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Avila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Las y los estudiantes de todos los niveles educativos seguirán con su avance programado con apoyo de libros de texto, tareas, actividades de lectura y diversas estrategias con materiales didácticos; la recomendación para las madres, padres, tutores, docentes y directivos es mantenerse informados para seguir las recomendaciones de las autoridades competentes.

SEP Puebla anuncia regreso a clases en 19 municipios de la Sierra Negra

En tanto que, las y los alumnos, docentes y trabajadores administrativos de mil 931 escuelas de 19 municipios, ubicadas en la Sierra Negra se reincorporarán a partir del viernes 10 de octubre a las aulas, en horario habitual, para seguir en clases presenciales.

Los municipios son: Caltepec, Chapulco, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepanco De López, Zapotitlán Salinas, Vicente Guerrero, Ajalpan, Altepexi, Coxcatlán, Coyomeapan, Eloxochitlán, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Zinacatepec y Zoquitlán.

Suspenden Clases en Puebla por Tormenta Tropical Jerry

La dependencia solicita a madres, padres, tutores, docentes y directivos mantenerse atentos a la información emitida por la dependencia, seguir las recomendaciones de la autoridad competente, y priorizar la seguridad de niñas, niños y jóvenes.

Historias recomendadas:

Con información de SEP Puebla

GMAZ