Tiembla en Puebla Segundos después de la Alerta Sísmica con Epicentro en Oaxaca

Un sismo de magnitud 5.7 con epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca, sacudió Puebla la tarde de este domingo 8 de febrero. Segundos antes de las 15 horas con 42 minutos se activó la alerta sísimica presidencial en los dispostivos móviles.

Evacúan plazas comerciales y edificios de la capital poblana por sismo en Oaxaca hoy 8 de febrero

Debido al movimiento telúrico, se activaron las alarmas en algunos edificios públicos y privados, por lo que se inició la evacuación de inmuebles. Protección Civil del Estado de Puebla inicia con los protocolos de verificación.

Activan protocolos de revisión de inmuebles en Puebla por sismo de 5.7 en Oaxaca

Protección Civil realiza recorridos por diferentes inmuebles públicos para verificar posibles daños. Mientras tanto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) informaron que mantienen monitoreo y recorridos para brindar apoyo a la población.

Algunos poblanos reportan que sus celulares no sonaron, mientras que la mayoría sí recibieron la notificación segundos antes del movimiento telúrico de este domingo 8 de febrero.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el temblor de este domingo tuvo epicentro en Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca, con magnitud 5.7 a las 15 horas con 42 minutos.

Hasta el momento en Puebla se reporta saldo blanco luego del sismo.

