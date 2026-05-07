¿Hay Clases el Viernes? SEP Puebla Felicita a las Madres Trabajadores de la Educación
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Las autoridades agradecen a las docentes y personal adeministrativo, que se desempeña la noble tarea de ser madres en Puebla.
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Con motivo de la celebración del Día de las Madres 2026 en Puebla, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció este jueves un reconocimiento y felicitación a todas las madres trabajadoras del sector educativo.
En N+ Puebla te explicamos si habrá actividades escolares este viernes 8 de mayo, en vísperas de la celebración a las mujeres que son madres.
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Suspenden actividades en escuelas por Día de las Madres este viernes 8 de mayo
La SEP en Puebla emitió un comunicado en agradecimiento a aquellas trabajadores que, con compromiso, vocación y entrega, contribuyen diariamente a la formación de la infancia y adolescencia en el estado.
Por instrucciones del Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, se autorizó la suspensión de actividades para las madres trabajadoras de la educación, el día viernes 8 de mayo del 2026.
¿Cuándo se reanudan las clases en Puebla?
Lo anterior, en reconocimiento por la labor de las madres que dedican su vida a la labor representa un pilar fundamental para el fortalecimiento de la educación y del tejido social en Puebla.
La medida es un gesto de para todas las educadoras y personal administrativo, que se desempeña con responsabilidad la noble tarea de ser madres.
Las actividades reanudarán en las escuelas con normalidad en todos los niveles, el lunees 11 de mayo del presente año.
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Con información de N+
JAPR