¿Hay Clases el Viernes? SEP Puebla Felicita a las Madres Trabajadores de la Educación

Con motivo de la celebración del Día de las Madres 2026 en Puebla, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció este jueves un reconocimiento y felicitación a todas las madres trabajadoras del sector educativo.

En N+ Puebla te explicamos si habrá actividades escolares este viernes 8 de mayo, en vísperas de la celebración a las mujeres que son madres.

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Suspenden actividades en escuelas por Día de las Madres este viernes 8 de mayo

La SEP en Puebla emitió un comunicado en agradecimiento a aquellas trabajadores que, con compromiso, vocación y entrega, contribuyen diariamente a la formación de la infancia y adolescencia en el estado.

Por instrucciones del Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, se autorizó la suspensión de actividades para las madres trabajadoras de la educación, el día viernes 8 de mayo del 2026.

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Lo anterior, en reconocimiento por la labor de las madres que dedican su vida a la labor representa un pilar fundamental para el fortalecimiento de la educación y del tejido social en Puebla.

La medida es un gesto de para todas las educadoras y personal administrativo, que se desempeña con responsabilidad la noble tarea de ser madres.

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Las actividades reanudarán en las escuelas con normalidad en todos los niveles, el lunees 11 de mayo del presente año.

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Con información de N+

JAPR