Detienen a Mamá de Niño que Murió por Caída de un Tercer Piso en la Ciudad de Puebla

Este miércoles 29 de abril de 2026 se dio a conocer la detención de Jairy Yazbek “N”, madre del niño que falleció al haber caído de un tercer piso en una unidad habitacional de La Libertad, junta auxiliar de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las autoridades, la progenitora dejó sin supervisión al menor de cinco años de edad por varias horas, lo que terminó originando el accidente donde el infante murió.

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Detienen a madre del niño que falleció en junta auxiliar La Libertad de Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Jairy Yazbek “N”, de 26 años, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio en razón de parentesco, en agravio de un menor de edad, hechos ocurridos en la ciudad de Puebla.

El 25 de abril la hoy imputada salió de su domicilio ubicado en la colonia La Libertad, dejando solo a su hijo menor de edad durante varias horas. Durante este tiempo, el niño quedó en estado de abandono, lo que derivó en que, al encontrarse sin supervisión, cayera desde una ventana del tercer piso del inmueble.

Derivado de estos hechos, el 28 de abril, agentes investigadores dieron cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de la probable responsable, en inmediaciones de la Unidad Habitacional Damizar, en la ciudad de Puebla.

Muere niño de cinco años por caída de tres pisos en junta auxiliar La Libertad de Puebla

El pasado 25 de abril, un menor de edad perdió la vida luego de caer desde el tercer piso de un edificio ubicado en una unidad habitacional de la junta auxiliar de La Libertad en la ciudad de Puebla.

Muere Niño de Cinco Años tras Caer del Tercer Piso de un Edificio en la Ciudad de Puebla

Debido a este accidente policías municipales arribaron al sitio y acordonaron la calle 14 Poniente y 5 Norte para que evitar que las personas se aglomeraran. El menor fue auxiliado por vecinos del lugar; sin embargo, posteriormente perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas.

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Con información de Ana Celia Lara

GMAZ