Presentan la Temporada 2026 del Chilposol en Teziutlán, Puebla ¿Qué Es y Cuándo Inicia?

En el Pueblo Mágico de Teziutlán en Puebla, restauranteros ya se preparan para recibir a locales y visitantes en la temporada 2026 del Chilposol, un platillo típico originario de este lugar.

En N+ Puebla te explicaremos todo lo que debes saber sobre esta comida tradicional del municipio al que también le llaman La Perla de la Sierra, su preparación, las fechas en que será ofrecida y su precio.

Temporada 2026 del Chilposol en Teziutlán, Puebla: Fechas y precios

La Secretaría de Desarrollo Turístico del estado de Puebla, presentó la Temporada de Chilposo en el municipio y Pueblo Mágico de Teziutlán, que inicia el 15 de enero y concluye el 12 de febrero próximo.

En este periodo, se prevé la llegada de al menos dos mil visitantes y una derrama económica de tres millones de pesos. El costo del platillo va desde 150 y hasta 250 pesos.

La directora de Productos Turísticos de la dependencia, Mayra Ivet Sotero Juárez, invitó a las y los poblanos a que visiten Teziutlán y conozcan su riqueza cultural y gastronómica, además de su patrimonio histórico y atractivos naturales.

¿Qué es el Chilposo y cómo se prepara?

El Chilposo es uno de los más emblemáticos de la Sierra Nororiental y puede ser degustado por toda la familia, ya que no es picoso y cada cocinera o chef le impregna su sazón, aseguró la coordinadora del Comité Ciudadano del Pueblo Mágico de Teziutlán, Aida Shardey González Romero.

Este platillo es elaborado por cocineras tradicionales y por una veintena de restaurantes de la región, cuyos ingredientes principales son los chiles secos, carne de pollo, res, cerdo o borrego y verduras como la chilacayota, elote, hongos silvestres y chayote.

