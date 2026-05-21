Anuncian Transporte Nocturno para el Partido México vs. Ghana en Puebla: Horario y Recorridos

El Gobierno de Puebla anunció para la afición de la Selección Mexicana, que habrá servicio de Transporte Nocturno para después del partido amistoso entre México y Ghana, que se disputará el viernes 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc.

La noticia se dio a conocer este día en apoyo de los asistentes, que puedan regresar a casa de manera segura. En NMás Puebla te explicamos cómo van a operar las rutas, así como los destinos y horarios.

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Recorrido y horario del transporte nocturno posterior al México vs. Ghana en Puebla

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) informó que para un traslado seguro y más ordenado, acabando el partido amistoso de la Selección Mexicana, operarán unidades de transporte público en un horario de 22:30 a 00:00 horas.

Todos los recorridos saldrán de la Calzada Ignacio Zaragoza frente al Estadio Cuauhtémoc; en total serán 5 destinos diferentes en la zona metropolitana.

Ruta Cholula: Diagonal Defensores de la República, China Poblana, Mercado Hidalgo, CAPU, Plaza San Pedro, Suburbia Reforma, Cruz del Sur, Plaza San Diego, Zócalo San Pedro Cholula y San Andrés Cholula. Ruta Paseo Bravo: Hospital San José, 2 Norte, 2 Oriente-Poniente, 11 Norte-Sur, Paseo Bravo. Ruta La Margarita: Buelvar 5 de Mayo, Plaza Dorada, Plaza Crystal, Circuito Juan Pablo II, Hospital La Margarita. Ruta Amalucan: Parque Puebla, Unidad Deportiva, Av. 18 de Noviembre, Entronque, Av. Las Torres, Bulevar xonacatepec, Bosques de San Sebastián, Colonia del Valle. Ruta La María: China Poblana, Mercado Hidalgo, CAPU, Plaza San Pedro, San Alejandro, Bulevar Hermanos Serdán, Galerías Serdán, La María.

Las autoridades recomiendan planificar el regreso al terminar el partido de la selección tricolor, previo al inicio del Mundial 2026 en Canadá, Estados Unidos y México.

Habrá estacionamiento gratuito en el estacionamiento del Estadio Cuauhtémoc de Puebla

Además, el Gobierno de Puebla aseguró que la zona de los Estadios cuenta con estacionamiento gratuito y espacios libres de franeleros para brindar mayor tranquilidad a las familias durante partidos y eventos.

Ante cualquier emergencia, las autoridades recordaron que se puede reportar al número 911.

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Con información de N+

JAPR