Identifican Tres de Seis Cuerpos Localizados Sin Vida en Puebla: Tenían Ficha de Búsqueda Activa

Tres de los seis cuerpos localizados en la zona del municipio Nopalucan de la Granja, Puebla, y límites con Zitlaltepec, Tlaxcala, fueron identificados en las últimas horas.

De acuerdo con los primeros informes, las víctimas identificadas son Antonio de 54 años; José Luis de 31 y César de 24.

Los tres habían sido reportados como desaparecidos desde el 27 de noviembre, fecha en que fueron vistos por última vez en San José Carpinteros, junta auxiliar del municipio de Tepeaca.

De manera preliminar, las investigaciones apuntan a que los hombres habrían sido privados de la libertad por un grupo armado.

Investigan identidad de los otros tres cuerpos localizados en límites de Tlaxcala y Puebla

Al respecto, el titular de la Secretaría de Gobierno de Tlaxcala, Luis Antonio Ramírez Hernández, informó que, debido a la cercanía con la línea territorial poblana, autoridades de ambos estados coadyuvan en las indagatorias para esclarecer el multihomicidio.

Vinculados con unos folios de investigación de búsqueda de la Fiscalía Especializada de Puebla lo cual provocó que nuestra fiscal con este trabajo de coordinación. La investigación sigue su marcha y esta situación como todas las que han estado en límites territoriales tienen un mecanismo de investigación conjunta, seguramente los resultados nuestra fiscal podrá informarles.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de los otros tres cuerpos localizados en el sitio, por lo que las pesquisas continúan para establecer el móvil.

