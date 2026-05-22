Suman Tres Detenidos por el Asesinato de 10 Personas en Tehuitzingo, Puebla

Tres personas han sido detenidas por su presunta responsabilidad en el multihomicidio ocurrido el domingo 17 de mayo en un rancho ubicado en el municipio de Tehuitzingo, Puebla, en donde diez personas perdieron la vida.

Se trata de Juan Manuel "N", alias "El Pony", y otros dos hombres cuya identidad no fue revelada por, pero permanecen en prisión.

La Fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, confirmó dicha información a cuatro días del asesinato de siete integrantes de una sola familia y tres trabajadores en el municipio mixteco.

Cabe destacar que el primer detenido presuntamente es sobrino de los dueños del rancho de Texcalapa, y las autoridades no descartan que hubiera una disputa familiar por los terrenos.

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Avances de la investigación por el caso de la masacre en Tehuitzingo, Puebla

La titular de la institución, Idamis Pastor Betancourt dio a conocer avances en la investigación. Reveló que el pasado 17 de mayo, aproximadamente a las 00:40 horas recibieron el reporte del hallazgo de nueve personas sin vida al interior de un inmueble y la localización de una mujer con impactos de bala en la cabeza quien falleció durante el traslado al hospital.

Informó que siete de las víctimas eran miembros de una familia y las otras tres fueron identificadas como trabajadores quienes laboraban para componer un tractor.

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¿Quiénes eran las víctimas del multihomicidio ocurrido en un rancho de Tehuitzingo, Puebla?

De ellas tres eran menores de edad de 15 y 16 años, además de una bebé de un mes, quien murió por asfixia al ser protegida por su madre. Los nombres de las personas quienes murieron son los siguientes.

Miembros de la familia:

Cecilio 55 años

Marcela 48 años

José 16 años

Gabriela 22 años

Roberto 25 años

Marta 29 años

Carolina 1 mes

Los trabajadores eran identificados como:

Efrén 50 años

José 59 años

Kevin 15 años

Los trabajos de campo les ha permitido a las autoridades llegar a una línea de investigación que indica que el crimen pudo tratarse por un problema familiar.

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Con información de N+

MCS