Investigarán a Tres Funcionarios Públicos de la Fiscalía de Puebla por Presunta Corrupción

Los funcionarios públicos Luis Antonio León Delgadillo, Miguel Ángel Islas Álvarez y Jorge Malvaez Rodríguez adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados, son investigados por la Fiscalía de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

Esto en cumplimiento a los principios de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción que instruye la fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, quien no tolerará actos de corrupción ni conductas contrarias al servicio público en ninguna de las unidades.

Nuevos nombramientos en la Fiscalía General del Estado de Puebla

Además, ante las renuncias voluntarias de diversos titulares se dieron nombramientos en:

Fiscalía de Investigación Metropolitana.

Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Secuestro y Extorsión.

Fiscalía de Investigación de los Delitos de Alta Incidencia.

También hubo nuevas designaciones en las unidades administrativas de:

Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.

Fiscalía Regional.

Coordinación General de Investigación.

Gobernador Alejandro Armenta aplaude cambios en la FGE Puebla

El gobernador Alejandro Armenta informó que tras los recientes cambios en la FGE Puebla, la titular del organismo detectó inconsistencias de años anteriores, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la transparencia institucional.

La fiscal ha hecho un trabajo importante de depuración a su llegada. Ella se ha encontrado con cuestiones que vienen de muchos años.

Destacó que ningún poder público está exento de posibles actos de corrupción, por lo que consideró positivas las decisiones de la fiscal, Idamis Pastor Betancourt, orientadas a depurar y sanear los procesos en materia de procuración de justicia.

Los poderes públicos autónomos no están exentos de procesos disociativos, traducidos en corrupción y abuso de poder.

Renuncia Servidores Públicos FEIDAI y FEIDORPIFR de la Fiscalía de Puebla

El mandatario reiteró que el combate a la corrupción es prioridad para garantizar que las instituciones trabajen con honestidad y en beneficio de la ciudadanía.

Con información de Maribel Espinoza y Franco Arteaga

GMAZ