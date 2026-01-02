Tres Personas Salen Volando de Juego Mecánico en Fiesta Patronal de Puebla

La noche de este jueves 1 de enero de 2026, tres personas cayeron desde lo alto de un juego mecánico conocido como “Gravedad Cero” en la feria patronal de la colonia Lomas de Castillotla en la ciudad de Puebla.

Al lugar de los hechos llegaron paramédicos para atender a las víctimas, quienes resultaron con lesiones de gravedad, por lo que tras recibir atención prehospitalaria fueron trasladadas a un nosocomio.

Del juego mecánico se desprendieron tres rejas provocando el siniestro. Foto: N+

El juego mecánico conocido como “Gravedad Cero” se encontraba instalado en la calle Acacias y al momento de girar se desprendieron tres rejas. Las personas que estaban sostenidas en estos lugares salieron proyectadas por los aires hasta estrellarse en el suelo.

Los paramédicos que acudieron les brindaron los primeros auxilios y los trasladaron a un nosocomio para que recibieran atención médica. El juego mecánico fue clausurado por personal de Protección Civil mientras las autoridades fincan las debidas responsabilidades.

Testigos captaron en video el momento exacto en el que las personas cayeron desde lo alto del juego mecánico "Gravedad Cero", en la Fiesta Patronal de la colonia Lomas de Castillotla en la ciudad de Puebla.

Ocho personas quedan suspendidas en un juego mecánico en Zacatlán, Puebla

El pasado 16 de agosto de 2025 se registró una falla en un juego mecánico durante la Feria de la Manzana 2025 de Zacatlán en Puebla, causando que varios asistentes terminaran atrapados en las alturas.

Personal de mantenimiento de la empresa que opera las máquinas, informó que la causa del siniestro en el juego denominado "Xtreme" fue el rompimiento de un diente, lo que provocó que el engranaje general terminara atascado.

Ocho Atrapados por Falla de Juego Mecánico en Feria de Zacatlán

Las personas rescatadas fueron trasladadas al Hospital General de Zacatlán para una revisión médica y atención. Una de ellas reportó una posible lesión en cadera, mientras que el resto presentó crisis nerviosa por el incidente.

