Mujer Cayó de Cabina de la Rueda de la Fortuna en Feria Patronal de Puebla
La mujer cayó varios metros de altura de un juego mecánico en la junta auxiliar de San Miguel Canoa.
Este lunes 29 de septiembre de 2025, durante los festejos a San Miguel Arcángel de la junta auxiliar de San Miguel Canoa, en la ciudad de Puebla, una mujer cayó desde lo alto de un juego mecánico, 10 metros aproximadamente.
Los hechos ocurrieron en la rueda de la fortuna que fue colocada en el área de juegos, luego que víctima de su propia imprudencia se puso de pie sin imaginar que perdería el equilibrio.
Mujer se cae de la rueda de la fortuna en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras, Puebla
La afectada subió a la rueda de la fortuna, sin embargo, se colocó de pie y perdió el equilibrio, saliéndose de la canasta para caer de una altura aproximada de 10 metros.
Uno de los testigos oculares del accidente aseguró que la mujer no sufrió daños mayores ya que primero cayó sobre otras personas que se encontraban abajo.
Yo estaba ahí y si se les cayó a las personas en la cabeza, tengan mucho cuidado con esos juegos.
Trasladan a un hospital a mujer que cayó de juego mecánico en San Jerónimo Caleras
El susto fue mayúsculo entre los asistentes quienes de inmediato pidieron ayuda. Policías Municipales de Puebla y paramédicos acudieron al lugar y tras estabilizarla, fue trasladada a un hospital debido a las lesiones de consideración que sufrió.
A pesar del accidente, los festejos no se cancelaron; sin embargo, las autoridades municipales emitieron recomendaciones e implementaron la supervisión de seguridad en los juegos para prevenir otro hecho similar.
Con información de Franco Arteaga
GMAZ