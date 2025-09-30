Mujer Cayó de Cabina de la Rueda de la Fortuna en Feria Patronal de Puebla

Este lunes 29 de septiembre de 2025, durante los festejos a San Miguel Arcángel de la junta auxiliar de San Miguel Canoa, en la ciudad de Puebla, una mujer cayó desde lo alto de un juego mecánico, 10 metros aproximadamente.

Los hechos ocurrieron en la rueda de la fortuna que fue colocada en el área de juegos, luego que víctima de su propia imprudencia se puso de pie sin imaginar que perdería el equilibrio.

Noticia relacionada: Ocho Personas Estuvieron Atrapadas en las Alturas por Falla de un Juego Mecánico en Puebla

Mujer se cae de la rueda de la fortuna en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras, Puebla

La afectada subió a la rueda de la fortuna, sin embargo, se colocó de pie y perdió el equilibrio, saliéndose de la canasta para caer de una altura aproximada de 10 metros.

Uno de los testigos oculares del accidente aseguró que la mujer no sufrió daños mayores ya que primero cayó sobre otras personas que se encontraban abajo.

Yo estaba ahí y si se les cayó a las personas en la cabeza, tengan mucho cuidado con esos juegos.

Cae Mujer de Rueda de la Fortuna de la Feria en Fiesta Patronal de San Miguel Canoa

Trasladan a un hospital a mujer que cayó de juego mecánico en San Jerónimo Caleras

El susto fue mayúsculo entre los asistentes quienes de inmediato pidieron ayuda. Policías Municipales de Puebla y paramédicos acudieron al lugar y tras estabilizarla, fue trasladada a un hospital debido a las lesiones de consideración que sufrió.

Mujer que cae de rueda de la fortuna en San Miguel Canoa es llevada al hospital. Foto: San Miguel Canoa Colonos

A pesar del accidente, los festejos no se cancelaron; sin embargo, las autoridades municipales emitieron recomendaciones e implementaron la supervisión de seguridad en los juegos para prevenir otro hecho similar.

Historias recomendadas:

Con información de Franco Arteaga

GMAZ