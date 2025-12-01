Baile por Fiesta Patronal Termina con el Asesinato de un Hombre en Tlaxcala

Un hombre fue localizado sin vida luego de un baile sonidero que se realizó por la Fiesta Patronal de la comunidad de Acuitlapilco en el municipio de Tlaxcala.

La celebración continuaba en Acuitlapilco en las primeras horas de este 1 de diciembre, cuando asistentes se percataron que un señor vestido todo de negro se encontraba tirado a unos metros de la iglesia; El charco hemático alarmó a la población y de inmediato reportaron el hecho al servicio de emergencias 9-1-1.

Un masculino con heridas en el cuello y en pecho -aparentemente sin signos vitales- se encontraba tendido sobre la banqueta de la calle Morelos, esquina con Porfirio Díaz.

De inmediato Policías Municipales arribaron al sitio en donde confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales por lo que se solicitó el apoyo de la Policía de Investigación y Peritos del INCIFO para realizar las diligencias correspondientes.

La zona céntrica de Acuitlapilco fue acordonada por un par de horas mientras se realizaban las indagatorias, al ser al rededor de las 2:00 de la mañana la fiesta terminó, y las autoridades comenzaron a investigar el móvil del homicidio.

Los agentes ministeriales realizaron la recolección de indicios y el levantamiento del cuerpo quien presentaba heridas con un arma punzocortante en diferentes partes del cuerpo.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tlaxcala dio a conocer que ya se dio inició con una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en agravio de un masculino.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer los hechos y hacer cumplir la ley a quien o quienes resulten responsables; Hasta el momento se desconoce si todo se originó por una riña.

