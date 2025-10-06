Rescatan a Tres Migrantes Originarios de Puebla y Tlaxcala durante Operativo en Chihuahua

Este lunes 6 de octubre de 2025 se dio a conocer el rescate de tres migrantes originarios de los estados de Puebla y Tlaxcala que se encontraban privados de la libertad en Chihuahua.

Los hechos se registraron en la colonia Lázaro Cárdenas cuando la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua (SSPE) investigaba el homicidio de un joven ocurrido el fin de semana.

Noticia relacionada: Secuestran a Mujer Adolescente en Puebla y la Rescatan con Vida en Estado de México

En operativo “Guerrero Negro” de Chihuahua rescatan a migrantes de Puebla y Tlaxcala

Como seguimiento del operativo especial “Guerrero Negro” la SSPE Chihuahua, desmanteló una célula criminal que operaba en la colonia Lázaro Cardenas, vinculada al homicidio de un joven de 19 años, ocurrido este fin de semana.

Durante la intervención coordinada entre la Policía Estatal, con Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), se realizó el aseguramiento de 38 armas de fuego, 32 cargadores, 4 mil 480 cartuchos y la detención de tres personas, además del rescate de tres víctimas migrantes privadas de su libertad, originarias de Tlaxcala y Puebla a quienes se les brindó asistencia médica y resguardo.

Los hechos se registraron en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Diamante y Héroes de Nacozari, donde los agentes tuvieron a la vista a un hombre armado que intentó ingresar al inmueble.

Poblanos Migrantes Detenidos Humillados y Discriminados en EE.UU.

Detienen a tres personas en operativo de Chihuahua donde rescataron a migrantes

En el interior se encontraron más personas armadas, así como una habitación adaptada para almacenar arsenal. Los detenidos fueron identificados como José Uriel “N” de 26 años, Jesús Román “N” de 21 años y Ricardo “N” de 22 años, este último con orden de aprehensión vigente por secuestro agravado y registro de evasión de un centro penitenciario en 2021.

Rescatan a migrantes de Puebla y Tlaxcala durante operativo en Chihuahua. Foto: SSPE Chihuahua

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) para las investigaciones correspondientes.

Historias recomendadas:

Con información de SSPE Chihuahua

GMAZ