Detienen a Tres Sujetos por Presunto Asalto a Transeúnte en Puebla; Dos Son Menores de Edad

Este sábado 24 de enero de 2026 fueron detenidos tres sujetos, dos de ellos menores de edad, por el presunto asalto a un transeúnte, en calles de San Lorenzo Almecatla, junta auxiliar del municipio poblano de Cuautlancingo.

Al tratarse de dos menores de 18 años, el caso fue puesto a disposición de la autoridad competente para su debido seguimiento.

Noticia relacionada: Sujetos Privan de la Libertad a Conductor para Robarle su Camioneta en Tlaxcala

Detienen a dos menores de edad por asalto a transeúnte en Cuautlancingo, Puebla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil (SSCYPC) de Cuautlancingo, informó la detención de tres personas en la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla, en la intersección de la avenida Madrid con la avenida Gran Vía, como resultado de un operativo realizado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

De acuerdo con el reporte, los hechos están relacionados con el presunto robo de pertenencias a un transeúnte. La intervención se llevó a cabo conforme a los protocolos establecidos y bajo un esquema de coordinación interinstitucional.

Las personas aseguradas fueron identificadas como Néstor Yurem “N”, de 17 años de edad, originario del estado de Puebla; Leopoldo “N”, de 17 años, también originario de esta entidad; y Noé “N”, de 18 años de edad, originario del estado de Veracruz.

Los dos menores de edad son originarios del estado de Puebla. Foto: SSCYPC Cuautlancingo

Detienen al presunto asesino de un comensal durante asalto a taquería en Amozoc, Puebla

Luego de 13 días del asesinato de un comensal en la taquería "El Asadito" ubicada en el municipio de Amozoc, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) confirmó la detención de uno de los presuntos implicados en el asalto y homicidio, identificado como Pablo "N" también conocido como "El Ratón".

El pasado 10 de enero se difundió el video en donde se muestra el momento exacto en el que un grupo de hombres irrumpe el establecimiento para llevarse las ganancias del día y las pertenencias de los trabajadores y clientes que se encontraban en el lugar.

Detenido Pablo "El Ratón" por Asesinato de Hombre en Taquería de Amozoc, Puebla

El hecho se tornó aún más violento cuando uno de los asaltantes disparó en contra de dos comensales, dejando sin vida a uno de ellos.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ