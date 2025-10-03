Tráiler Embistió un Camión donde Viajaban Peregrinos sobre la Carretera México-Veracruz

Peregrinos originarios del municipio de Chilchotla en Puebla, fueron víctimas de un accidente que dejó como saldo una persona sin vida y ocho lesionados sobre la carretera México-Veracruz, a la altura del municipio de Huamantla, Tlaxcala.

Alrededor de las 4:50 horas del viernes 3 de octubre regresaban a bordo de un camión tras haber asistido al Santuario de Chalma, en el Estado de México, cuando un tráiler con caja seca los impactó.

Un camión con peregrinos se accidentó la madrugada de este viernes. Foto: X @ciudadano_pue

Un peregrino muerto y ocho lesionados dejó el accidente en Huamantla, Tlaxcala

Un fatal accidente cobró la vida de un peregrino, en la carretera carretera México Veracruz, luego que un tráiler embistió el camión donde viajaba la agrupación.

En el lugar ocho personas resultaron con varios golpes, dos de ellas de gravedad, por lo que fueron trasladadas a hospitales de la zona para que fueran atendidos de urgencia. El percance ocurrió a la altura de Huamantla en Tlaxcala.

Cierre en carretera México-Veracruz por accidente de peregrinos hoy viernes 3 de octubre

Personal de la Fiscalía General de Justicia del estado de Tlaxcala (FGJE), así como peritos del Instituto de Ciencias Forenses arribaron para realizar las diligencias de levantamiento de cadáver y traslado al anfiteatro regional.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) resguardaron el lugar del accidente mientras se realizaron las labores del retiro de las unidades, decenas de vehículos quedaron varados debido al cierre de circulación con dirección de Apizaco a Huamantla.

