Avistamiento de Venados Cola Blanca en Puebla Genera Alerta por Posible Venta Ilegal

Un grupo de venados cola blanca, especie emblemática y en riesgo de desparecer, fue captado cuando cruzaba tranquilamente el camino de la comunidad de Los Reyes Metzontla, en el municipio de Zapotitlán Salinas en Puebla.

El avistamiento, aparte de ser una hernosa postal, revela dos realidades; Por un lado, la riqueza natural que aún sobrevive en la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán y por el otro, la amenaza constante que enfrenta esta especie.

Avistamiento de Venados Cola Blanca Sorprende en Puebla

El director de la reserva, Fernando Reyes Flores, explicó que la presencia de este animal es señal del buen estado de conservación de los ecosistemas, ahí encuentra alimento y refugio, sin embargo, la supervivencia se ve amenazada por la cacería furtiva.

La alerta persiste y las autoridades estatales deben actuar de inmediato ya que la especie es comercializada hasta en 25 mil pesos a través de redes sociales.

Ponen a la venta a familia de venados en redes sociales. Foto: Facebook

Aunque NMás Puebla intentó contactar a la persona quien presuntamente vende venados a través de Facebook, ésta se negó a dar entrevista y únicamente aceptó a dar “informes” mediante mensajes en donde esto fue lo que contestó.

Buen día, sí, tengo venados de 1 a 2 años a 25 mil cada uno.

La venta de venados es pagado con hasta nueve años en prisión

De acuerdo con el Código Penal Federal, la caza o captura del venado cola blanca está prohibida y quien incurra en esta práctica puede enfrentar multas de hasta tres mil días de salario y penas uno a nueve años de prisión.

La presencia del venado cola blanca no solo exige conciencia ciudadana sino acción firme de las autoridades. Proteger la especie es responsabilidad colectiva, de lo contrario, las imágenes de esta vida silvestre, podrían convertirse en testimonios de extinción.

Cabe resaltar que el venado cola blanca es muy perseguido por los cazadores por su piel; Sus características son un manto rojizo en primavera y verano, pero durante invierno se toma a un gris y marrón.

