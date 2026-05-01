Conmemorarán Batalla del 5 de Mayo con un Videomapping en el Palacio Municipal de Puebla

Se acerca el 5 de Mayo, una fecha importante en Puebla, ya que en el año 1862 la Angelópolis fue escenario de una batalla en la que el ejército mexicano derrotó al francés bajo el mando del General Ignacio Zaragoza.

Es por eso que a manera de conmemoración se proyectará un videomapping titulado “Puebla, 5 de Mayo” en el Palacio Municipal, y aquí te diremos sus fechas y horarios en que estará disponible.

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Videomapping “Puebla, 5 de Mayo” en el Palacio Municipal: Fechas y horarios

En el marco de la conmemoración de la Batalla del 5 de Mayo, el Ayuntamiento de Puebla presentará del 3 al 5 de mayo el videomapping “Puebla, 5 de Mayo”, una experiencia audiovisual que se proyectará sobre la fachada del Palacio Municipal.

Con funciones de ocho minutos cada media hora, de 19:30 a 22:00 horas, las y los asistentes podrán disfrutar de una propuesta inmersiva de luz, sonido y narrativa que evocará el valor, la identidad y el espíritu que distinguen a Puebla.

El espectáculo “Puebla, 5 de Mayo” proyectará imágenes, animaciones y secuencias alusivas a esta gesta heroica, resaltando el orgullo poblano y fortaleciendo el sentido de pertenencia.

Sin cupo limitado, las y los ciudadanos podrán vivir esta experiencia gratuita pensada para disfrutarse en familia en la fachada del Palacio Municipal, uno de los escenarios más emblemáticos de Puebla Capital.

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El Desfile del 5 de Mayo en Puebla estará conformado este año con 30 escuelas, 12 carros alegóricos, así como contingentes militares. Iniciará en la zona de Los Fuertes y terminará en el cruce de la 25 Oriente y Bulevar 5 de Mayo.

La ceremonia iniciará este martes a las 10:00 de la mañana, en el Mausoleo del General Ignacio Zaragoza, ubicado en la Calzada Ignacio Zaragoza, entre calle Adolfo López Mateos y Diagonal Defensores de la República de la ciudad de Puebla.

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Entre las 10:30 y 11:00 horas del día, iniciará el avance de contingentes sobre la Calzada Zaragoza con dirección al Centro Histórico de Puebla, y posteriormente avanzarán por el Bulevar 5 de Mayo hacia la zona de San José y Analco.

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Con información de N+

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