Regresa el Desfile Cívico-Militar del 5 de Mayo a su Recorrido Original en Puebla

El Desfile del 5 de Mayo regresa al recorrido original. El Coordinador del Gabinete Estatal, José Luis García Parra, anunció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) autorizó que este año inicie en el Blvd. 5 de Mayo a la altura del Parque Juárez.

Para evitar negocio no regulado y apartado de lugares, instalarán gradas en todo el trayecto para que los poblanos disfruten de esta fiesta cívica, en conmemoración del Aniversario 164 de la Batalla.

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¿Por dónde pasará el Desfile del 5 de Mayo en 2026?

Se adelantó que el recorrido será por prácticamente todo el Bulevar 5 de Mayo con sentido al norte de la ciudad, por lo que las tribunas se van a instalar en la zona del Parque Juárez, y en el estacionamiento de Plaza Dorada, como era tradición hace más de 10 años.

La intención de estos cambios, es integrar a los poblanos en esta fiesta nacional tan importante para Puebla, en conmemoración a la Batalla del 5 de Mayo de 1862.

Desfile Cívico-Militar 2025 de la Batalla del 5 de Mayo en Puebla

Los contingentes y carros alegóricos saldrán desde la zona de la rotonda del Blvd. 5 de Mayo y Blvd. Carlos Camacho Espíritu, y recorrerán la vialidad hasta la zona de San José.

Cabe recordar que durante la administración de Rafael Moreno Valle, el recorrido del desfile se modificó para que las gradas de las autoridades se instalaran en la zona del mausoleo del General Ignacio Zaragoza, por lo que desde el año 2012, no se habían anunciado cambios en el recorrido.

Participarán más de 10 mil docentes y alumnos en el Desfile del 5 de Mayo

Habrá 10 carros alegóricos, estarán presentes 30 escuelas así como más de 10,500 participantes entre docentes y alumnos; así lo detalló el Titular de la SEP Manuel Viveros Narciso.

Además, anunciaron la rehabilitación de la plazuela del Arco de Loreto sobre la Calzada Zaragoza, en la que colocarán la nueva escultura del General Ignacio Zaragoza de 5.5 metros de alto. El monumento estaba previsto en la rehabilitación del mausoleo, pero decidieron reubicarlo.

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Con información de N+

JAPR