Actividad del Volcán Popocatépetl Hoy: Zonas con Posible Caída de Ceniza Este 28 de Enero 2026

El volcán Popocatépetl amaneció activo hoy, 28 de enero de 2026. Te decimos dónde podría haber caída de ceniza, para que tomes precauciones.

Mediante redes sociales, Protección Civil de Puebla informó que el Popocatépetl ha registrado 14 exhalaciones durante las últimas horas.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) exhortó a a la población a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos incandescentes.

¿Dónde podría haber caída de ceniza del Popocatépetl?

Protección Civil de Puebla indicó que desde las 07:59 horas de hoy se presenta tremor de baja a moderada amplitud, acompañado de una exhalación de gas, vapor de agua y ceniza, con una altura aproximada de 0.5 kilómetros.

Por lo que podría haber caída de ceniza en el sureste, principalmente al municipio de Tochimilco, muy cerca de la capital poblana.

El Semáforo de Alerta Volcánica permanece en Amarillo Fase 2, nivel en el que esta actividad se considera normal.

🌋 De acuerdo con el último reporte del @CNPC_MX a través del CENAPRED, el @Gob_Puebla informa que se han registrado 14 exhalaciones del Volcán Popocatépetl durante las últimas horas.



Desde las 07:59 horas se presenta tremor de baja a moderada amplitud, acompañado de una… pic.twitter.com/RYeOrtwgjw — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) January 28, 2026

Cabe destacar que ayer, 27 de enero, la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, realizó un jornada de trabajo conjunto con la gobernadora de Morelos, Margarita González, para revisar los protocolos de actuación y la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia por el Volcán Popocatépetl.

Ambas funcionarias revisaron la ruta 2 de evacuación, en el tramo Ocuituco-Cuernavaca, con el objetivo de certificar su transitabilidad y asegurar que la señalética instalada sea visible y clara, incluso en condiciones de baja visibilidad o emergencia nocturna, como parte del Plan Operativo Homologado del Volcán Popocatépetl .

