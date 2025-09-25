Anuncian Festival de Comunidades Extranjeras 2025 en Querétaro; ¿Cuándo y Dónde?

La edición número 17 del Festival de Comunidades Extranjeras se llevará a cabo del 9 al 12 de octubre en el Parque Bicentenario, con una expectativa de recibir a más de 60 mil visitantes y una derrama económica estimada de 50 millones de pesos.

La secretaria de Turismo del municipio de Querétaro, Mariana Ortiz, informó que el evento contará con la participación de más de 50 productores locales y la representación cultural y gastronómica de 66 países, distribuidos en más de 100 stands a lo largo del parque.

¿Quiénes podrán entrar gratis a Comunidades Extranjeras 2025?

El festival estará abierto de 10:00 a 22:00 horas. El costo general de entrada será de 65 pesos por persona. Sin embargo, habrá entrada gratuita para:

Niños menores de 3 años

Adultos mayores

Personas con discapacidad

Personas neurodivergentes, quienes también contarán con una zona adaptada para su comodidad

Además, se ofrecerá transporte público gratuito desde puntos definidos de la ciudad y hasta la hora de cierre. El estacionamiento del parque tendrá espacio para 4,000 vehículos y también será sin costo.

¿Qué actividades de entretenimiento y atracciones habrán?

Además de los stands culturales, los asistentes podrán disfrutar de las atracciones permanentes del Parque Bicentenario, como la Casa del Terror y juegos mecánicos, lo que hace de esta edición una experiencia cultural y recreativa para toda la familia.

