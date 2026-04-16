Árbitros se Van a Paro en Querétaro y el Bajío; Exigen Justicia por Muerte de Compañero

El Colegio de Árbitros de Querétaro y el Bajío anunció que no participará en los partidos programados para este fin de semana, como medida de protesta por la muerte del árbitro José Escalona, ocurrida durante un encuentro en el municipio de Corregidora.

A través de un video difundido en sus plataformas oficiales, los integrantes del gremio señalaron que el fallecimiento del árbitro de 46 años habría sido consecuencia de hechos de violencia en el campo, por lo que exigieron justicia y el esclarecimiento del caso.

El gremio arbitral reiteró su llamado a las autoridades para investigar a fondo lo ocurrido y garantizar condiciones de seguridad en los encuentros deportivos.

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Fiscalía descarta agresión en muerte de árbitro en Los Olvera

El fiscal general del estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández, informó que la muerte de un árbitro ocurrida en un campo de fútbol en la comunidad de Los Olvera, en el municipio de Corregidora, no fue consecuencia de golpes o agresiones, sino de un esfuerzo físico.

De acuerdo con el funcionario, el árbitro incluso se encontraba recibiendo atención médica al momento del fallecimiento. Tras las revisiones correspondientes, se determinó que la causa de la muerte fue de origen natural.

Ante esta situación, el fiscal señaló que no existen elementos que indiquen la comisión de algún delito, por lo que no se iniciará una investigación penal por este caso.

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