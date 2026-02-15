Atacan a Balazos a Policías Municipales en San Luis Potosí; Hay Dos Heridos
Dos policías fueron heridos tras un ataque armado en San Luis Potosí
La Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez en San Luis Potosí, confirmó que este domingo fueron agredidos a balazos varios elementos de su corporación. El saldo fue de dos policías que resultaron lesionado por lo que fueron llevados a recibir atención médica.
El hecho ocurrió en las inmediaciones del camino a Cerro de San Pedro. Según las primeras investigaciones los disparos se realizaron desde una camioneta tipo Voyager color gris.
Operativo tras ataque armado contra policías municipales de Soledad de Graciano Sánchez
De manera inmediata se activó un operativo de seguridad y búsqueda para ubicar y dar con los responsables, lo cual hasta el momento no hay personas capturadas por los hechos de violencia registrados.
