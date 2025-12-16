Bloqueo en la México–Querétaro por Manifestación de Choferes de Aplicación

Cerca de 50 conductores de plataformas digitales se manifestaron sobre la autopista México–Querétaro, a la altura del fraccionamiento San Gil, en el municipio de San Juan del Río, donde mantienen un bloqueo parcial de la circulación con dirección a la Ciudad de México.

¿Qué es lo que manifiestan los conductores de aplicación?

Los choferes protestan por el aseguramiento de sus vehículos y por las multas aplicadas por la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), las cuales aseguran alcanzan hasta los 80 mil pesos.

De acuerdo con los manifestantes, su principal demanda es la presencia del titular de la AMEQ, Gerardo Cuanalo, para entablar un diálogo que permita la recuperación de sus unidades y una posible reducción en las sanciones económicas.

En el sitio se registra presencia de elementos de la Guardia Nacional, quienes mantienen vigilancia para evitar mayores afectaciones a la vialidad.

Los conductores advirtieron que, en caso de no obtener una respuesta por parte de las autoridades, podrían realizar un cierre total de la autopista en las próximas horas.

