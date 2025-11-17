Ciclista Pierde la Vida al Caer a Canal Cerca de la Carretera México–Querétaro

Una persona perdió la vida este domingo tras caer a un canal en la comunidad de La Estancia, cerca de la carretera México–Querétaro, mientras circulaba en bicicleta.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima quedó atrapada entre el lirio acuático, lo que impidió su salida y provocó el ahogamiento.

Noticia Relacionada: Una Persona en Situación de Calle Perdió la Vida tras Ser Arrollada en Querétaro

Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios y personal de Protección Civil, quienes confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación y se espera el arribo del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar el levantamiento del cuerpo.

Familiares de la víctima se presentaron en el lugar tras ser notificados por las autoridades, consternados por el accidente.

FGE investiga muerte de dos personas en Pueblo de Jurica

Dos personas perdieron la vida y una más resultó con lesiones graves tras un incidente registrado en el Pueblo de Jurica, informó la Policía Estatal. Los hechos se conocieron luego de que los elementos acudieran tras recibir un reporte a la línea de emergencias.

La zona fue acordonada mientras se recababa información y se esperaba la llegada de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar las investigaciones correspondientes.

Elementos de seguridad realizaron un recorrido de supervisión en busca de los posibles responsables, coordinándose con autoridades federales y municipales para dar con los responsables.

El caso se encuentra bajo investigación por la Fiscalía General del Estado para esclarecer las circunstancias del incidente.

Historias Recomendadas: