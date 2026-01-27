Clima Frío por las Mañanas en Querétaro; Llaman a Extremar Precauciones

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que se esperan cielos mayormente despejados, sin probabilidad de lluvias significativas en el estado. Se prevén temperaturas frías durante la mañana y templadas a lo largo del día en la mayoría de las regiones.

¿Cómo estarán las temperaturas en la zona metropolitana?

En la zona metropolitana, se pronostican temperaturas de entre 3 y 27 grados centígrados, mientras que en la zona sur oscilarán entre 3 y 25 °C. Para el centro del estado, se esperan valores de 2 a 24 °C.

Municipios con temperaturas más bajas

En el municipio de Amealco, las temperaturas mínimas serán de 1 grado y las máximas alcanzarán los 22 °C. En la Sierra Gorda, se prevén temperaturas de 5 a 22 °C. Las condiciones más frías se presentarán en San Joaquín y Pinal de Amoles, donde podrían registrarse mínimas de hasta -1 grado y máximas de 14 °C.

Respecto a las condiciones del viento, se reportan vientos ligeros a moderados, con rachas máximas de hasta 18 kilómetros por hora.

Las autoridades exhortaron a la población a abrigarse adecuadamente, principalmente en las zonas serranas, y a extremar precauciones ante las bajas temperaturas durante las primeras horas del día, especialmente en niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades respiratorias.

