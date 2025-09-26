Calles que Debes Evitar Cuando Llueve en Querétaro; ¿Cómo Estará el Clima este Fin de Semana?

Las condiciones climáticas para este fin de semana en la ciudad de Querétaro apuntan a un ambiente inestable, con probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, de acuerdo con los últimos reportes meteorológicos.

¿Qué día va a llover en Querétaro?

Para el sábado 27 de septiembre: se espera cielo mayormente nublado con tormentas eléctricas aisladas, una temperatura máxima de 25°C y mínima de 14°C. Las precipitaciones podrían presentarse en diferentes puntos de la zona metropolitana y regiones aledañas.

El domingo 28: el pronóstico se mantiene similar, con posibilidad de tormentas en algunas zonas, temperaturas oscilando entre los 25°C de máxima y 14°C de mínima.

Para el lunes 29: inicio de semana laboral, se anticipan algunos chubascos y tormentas eléctricas, con temperaturas entre los 24°C y 14°C.

Las autoridades de Protección Civil recomiendan a la población tomar precauciones ante posibles encharcamientos, conducir con precaución y mantenerse informados a través de canales oficiales.

Recomendaciones a la ciudadania por posibles lluvias

Avenida Corregidora — especialmente cerca de Parque Querétaro 2000, suele presentar acumulamientos de agua durante lluvias fuertes.

Bulevar Bernardo Quintana — particularmente en tramos próximos a Parque Querétaro 2000 también es uno de los puntos más afectados.

Avenida 5 de Febrero (a la altura de la colonia Obrera y Desarrollo San Pablo) se menciona como uno de los tramos que más se inundan.

Calle de Técnicos y Obreros, en San Pedrito Peñuelas — es otro punto que acumula agua en temporada de lluvias.

Prolongación Bernardo Quintana, en los tramos cercanos a Avenida de la Luz y carretera a San Pedro Mártir, también figura entre las vialidades problemáticas.

Calle Pedro de Gante, casi esquina con Constituyentes, en la colonia Cimatario, vecinos denuncian inundaciones recurrentes ahí.

Zonas bajas y drenajes colapsados: en colonias como Santa María Magdalena, donde no hay buen drenaje, se reporta que calles se inundan con facilidad.

: en colonias como Santa María Magdalena, donde no hay buen drenaje, se reporta que calles se inundan con facilidad. También se han mencionado que el “bajo puente de Pasteur” y otros pasos a desnivel han sido puntos vulnerables, aunque recientes obras han buscado mejorar su capacidad de drenaje.

