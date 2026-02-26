COBAQ Anuncia Convocatoria para Examen Único 2026 en Querétaro

El Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) anunció el inicio del proceso de registro para el Examen Único 2026, con el que se busca facilitar el ingreso al nivel medio superior en la entidad.

¿En qué fecha será la convocatoria?

El director general, León Enrique Bolaño, informó que la convocatoria estará abierta del 2 al 29 de marzo. A través de este esquema, los aspirantes podrán realizar un solo pago y elegir plantel, institución y turno entre tres modalidades: COBAQ, CONALEP y CECYTEQ.

La autoridad educativa invitó a los jóvenes y sus familias a mantenerse atentos a la publicación oficial de la convocatoria en los primeros días de marzo para completar su registro en tiempo y forma.

Uno de los puntos que destacó la institución es la alta matrícula de alumnos provenientes de otros estados, principalmente de Guanajuato. Este fenómeno se observa con mayor claridad en el Plantel 9 de Santa Rosa Jáuregui y en los planteles ubicados en el municipio de Corregidora, debido a la cercanía geográfica con comunidades guanajuatenses.

Actualmente, el COBAQ cuenta con una matrícula aproximada de 39 mil estudiantes en el semestre 2026. De ellos, 35 mil cursan los semestres segundo, cuarto y sexto en modalidad presencial, mientras que alrededor de 4 mil se encuentran inscritos en modalidad mixta.

Con el inicio del registro en marzo, la institución busca consolidar su cobertura educativa y atender la demanda de nuevos aspirantes en la región.

