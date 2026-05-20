Coparmex SLP Alerta Pérdidas Millonarias por Bloqueos en la Carretera 57

La Coparmex en San Luis Potosí reconoció el derecho de la ciudadanía a manifestarse, pero advirtió que los bloqueos registrados en la carretera federal 57 generan importantes afectaciones económicas y retrasos en el traslado de mercancías en distintas regiones del país.

La presidenta de Coparmex San Luis Potosí, Ana María Abascal Sainz, señaló que esta vía representa uno de los principales corredores comerciales y logísticos de México, ya que conecta el sur con el norte del territorio nacional.

Indicó que cada cierre carretero repercute directamente en la movilidad de mercancías, tiempos de entrega y operación de empresas y sectores productivos que dependen del tránsito constante por esta carretera.

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¿Qué consecuencias generan estos bloqueos en la actividad económica?

La dirigente empresarial explicó que algunos productos perecederos pueden perderse debido a los retrasos provocados por las manifestaciones y cierres viales, afectando tanto a transportistas como a comercios y empresas.

Abascal Sainz señaló que, aunque las protestas responden a exigencias legítimas de distintos sectores, también es importante considerar el impacto económico que generan sobre una de las principales rutas comerciales del país.

Finalmente, Coparmex hizo un llamado a fortalecer el diálogo entre autoridades y grupos inconformes para evitar mayores afectaciones en vialidades estratégicas como la carretera 57 y buscar soluciones mediante acuerdos y mesas de negociación.

Gallardo rechaza bloqueos prolongados en la carretera 57 El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, se pronunció en contra de los bloqueos prolongados en la carretera 57, luego del cierre que permaneció por más de 22 horas y provocó caos vial y afectaciones económicas. El mandatario señaló que este tipo de acciones perjudican tanto al sector productivo como a miles de automovilistas y transportistas que utilizan diariamente esta vía federal. Además, pidió a autoridades federales y estados vecinos evitar que bloqueos de este tipo paralicen durante tanto tiempo el flujo vehicular en una de las carreteras más importantes del país.

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