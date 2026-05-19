Liberan Carretera 57 tras Más de 24 Horas de Bloqueo en La Versolilla; Este fue el Acuerdo
Redacción: N+
Luego de más de 24 horas de bloqueo, habitantes de La Versolilla liberaron la carretera federal 57 tras llegar a acuerdos con autoridades municipales, estatales y federales.
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Después de más de 24 horas de bloqueo, fue liberada la circulación en ambos sentidos de la carretera federal 57, a la altura de la comunidad de La Versolilla, luego de que habitantes de la zona alcanzaran acuerdos con autoridades municipales, estatales y federales.
Entre los compromisos establecidos se encuentra atender de manera inmediata y temporal el problema del desabasto mediante el envío de pipas de agua a las comunidades afectadas.
Además, las autoridades informaron que se colocará infraestructura hidráulica en el pozo de La Versolilla para permitir que el agua llegue por gravedad a las partes altas de la comunidad, donde actualmente el suministro no alcanza.
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¿Qué otras acciones fueron acordadas?
También se anunció la realización de estudios y trámites para la perforación de un nuevo pozo, el cual deberá cumplir con los lineamientos técnicos y permisos correspondientes de la Comisión Estatal del Agua y autoridades federales.
Otra de las peticiones planteadas por los habitantes fue mejorar el camino hacia el centro de acopio de La Versolilla, debido a las malas condiciones en las que actualmente se encuentra.
De acuerdo con autoridades municipales, cerca de 10 mil familias de comunidades como Jofre, Jofrito y La Versolilla podrían verse afectadas por la falta de agua potable.
El delegado de Gobernación señaló que durante toda la protesta se mantuvo coordinación con la Guardia Nacional y comunicación constante con el Ejército Mexicano para garantizar la seguridad en la zona.
Finalmente, las autoridades reiteraron que la apertura de la carretera fue total y que permanecerán en el lugar hasta verificar el cumplimiento de los primeros acuerdos, entre ellos la llegada de las pipas de agua a las comunidades afectadas.