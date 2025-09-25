Desmantelan un Gran Laboratorio Clandestino de Fabricación de Drogas en Querétaro

Elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino utilizado para la fabricación de drogas sintéticas en la comunidad de Los Trigos, ubicada en los límites entre los municipios de El Marqués y Colón.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el operativo se realizó el pasado 23 de septiembre durante trabajos de reconocimiento motorizado y un despliegue terrestre en el que participaron efectivos del Ejército y la Guardia Nacional, división batallón.

Noticia Relacionada: Asesinan a Balazos a un Hombre en un Domicilio de Querétaro; Esto Sabemos

¿Qué fue lo que aseguraron en el presunto laboratorio clandestino?

En el terreno quedaron asegurados 18 contenedores vacíos, otros 18 recipientes de metal con 3 mil 800 litros de una sustancia química desconocida; asimismo 21 cascos en color blanco con capacidad de 20 kilos con sustancias químicas empleadas en la producción de metanfetamina.

Además, se encontraron seis reactores de síntesis orgánica y siete condensadores, equipo clave en el proceso de elaboración de este tipo de drogas.

Los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica, continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes. La afectación económica al crimen organizado por este aseguramiento se estima en 2 mil 378 millones de pesos, según informaron autoridades federales.

Las fuerzas armadas mantienen la zona bajo resguardo para continuar con las investigaciones y el levantamiento de evidencias. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas, ya que en el inmueble no se encontraba nadie.

Recuperan pipa robada tras persecución en Paseo 5 de Febrero; hay un detenido

Elementos de la Policía Municipal de Querétaro lograron recuperar una pipa de combustible con reporte de robo, tras implementar un operativo que incluyó una persecución sobre Paseo 5 de Febrero, la cual concluyó a la altura de la colonia La Obrera.

En el lugar fue detenido el conductor de la unidad, quien fue presentado ante la autoridad correspondiente para determinar su situación legal. Hasta el momento, no se ha confirmado si la pipa transportaba combustible al momento del aseguramiento o si se encontraba vacía.

La operación provocó afectaciones viales por más de una hora en dirección a la Ciudad de México, principalmente en el servicio de transporte público, que tuvo que ser desviado de su ruta habitual.

Historias Recomendadas: