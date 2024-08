'Me Da Risa': Directora de Gobierno Huye para No Atender a Ciudadanos y la Despiden en Querétaro

La directora de Gobierno de Querétaro, Cristina Niño de Rivera, fue despedida tras subir un video en redes sociales donde presumió que huyó de la oficina y desatendió a la ciudadanía.

La funcionaria creía que era una situación graciosa y no dudo en subir una historia en su cuenta de Instagram donde relató cómo había huido ante la insistencia de los ciudadanos de reunirse con ella en el último día del refrendo vehicular.

Video relacionado: Despiden a Directora de Gobierno de Querétaro

El miércoles 31 de julio de 2024 huyó de la oficina, aunque los ciudadanos la buscaban.

Hoy hui de la oficina, porque hoy es el último día para refrendar y todos: 'ay es que se me olvidó', el tiempo, 'por favor, me comprometo' y no, los requisitos son los requisitos. Me da risa porque hay mucha gente que no sabe que yo soy la directora de Gobierno y me ven chiquita o no sé, el punto es que literal no sé cuánta gente pasó frente a mí y decían: es que quiero hablar con la maestra y yo ahí al ladito, pero obvio nunca se imaginan a una mujer joven.